بولسونارو يفوز في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل [08/أكتوبر/2018] ساو باولو – سبأ :

فاز المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو بالانتخابات الرئاسية في البرازيل، بأغلبية كبيرة غير متوقعه، وسيواجه منافسه اليساري فيرناندو حداد في جولة إعادة.



وحصل المرشح البالغ من العمر 63 عاما على 7ر46% من الأصوات، بعد فرز 96% من الأصوات. وكانت استطلاعات الرأي قد منحته في السابق ما يصل إلى 36% فقط من الأصوات.



وحصل حداد 55/ عاما/ الذي يمثل حزب العمال، الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، على 4ر28% من الأصوات.



ويتوقع العديد من المحللين رغم ذلك فوز حداد على بولسونارو في الجولة الثانية المقررة في 28 أكتوبر الجاري.



لكن نتيجة الانتخابات زادت من احتمالية تولي المرشح اليميني للسلطة في البرازيل، التي افتقرت لقوة سياسية يمينية مؤثرة منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1985.

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