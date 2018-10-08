هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر [08/أكتوبر/2018] هايتي – سبأ:

تعرضت هايتي لهزة ارتدادية قوية شمالي البلاد في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، بعد يوم من وقوع زلزال مدمر، بلغت قوته9ر5 درجة على مقياس ريختر أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 2ر5 درجة وكانت على بعد 16 كيلومترًا قبالة مدينة بورت دي بيه وعلى عمق 10 كيلومترات، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال يوم السبت .



وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن 8 أشخاص قتلوا في بورت دي بيه و3 أشخاص في بلدة جروس مورن وآخر في مدينة سان لويس دو نور.



وذكرت الوكالة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن 188 شخصًا آخرين تعرضوا للإصابة.



وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الدولة الفقيرة عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص.

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