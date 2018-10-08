برشلونة يفقد صدارة الدوري لصالح أشبيلية بعد تعادل مثير مع بلنسية [08/أكتوبر/2018] مدريد – سبأ:

تعادل برشلونة 1-1 مع مستضيفه بلنسية في مباراة مثيرة امس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إذ انقذه ليونيل ميسي بهدفه 11 في عشر مباريات هذا الموسم.



وامتدت مسيرة بلا فوز لبرشلونة في دوري الأضواء إلى أربع مباريات وفرط في الصدارة لصالح أشبيلية في منافسة قوية وصل فيها الفارق بين أول ستة فرق إلى نقطتين.



وتقدم أشبيلية إلى الصدارة برصيد 16 نقطة بفوزه 2-1 على ضيفه سيلتا فيجو محققا انتصاره الرابع على التوالي ليتجاوز اتليتيكو مدريد، الذي تصدر الترتيب لعدة ساعات بعد تغلبه 1-صفر بملعبه على ريال بيتيس.



ويتقاسم برشلونة وأتليتيكو المركز الثاني ولدى كل منهما 15 نقطة.

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