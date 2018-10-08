الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة [08/أكتوبر/2018] رام الله – سبأ:

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية واسعة في منطقة "الفارسية" بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان له، إن الاحتلال أجرى تدريبات عسكرية اليوم، وهو يجري بين الفترة والأخرى تدريبات في الأغوار الشمالية وذلك في اطار التضييق على المواطنين البدو الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.



يشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام.



من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 14مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس وجنين وسلفيت، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

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