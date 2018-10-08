آلاف الكنديين يتظاهرون في مونتريال ضد العنصرية [08/أكتوبر/2018] أوتاوا – سبأ :

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك اليوم بمشاركة مئات المسلمين وعدد كبير من السيدات المحجبات احتجاجا ضد العنصرية والتنديد بحكومة ائتلاف أفينير كيبيك المنتخبة الأسبوع الماضي بقيادة رئيس الوزراء الجديد فرانسوا ليجول.



وقد حمل العديد من المتظاهرين لافتات استهدفت ليجول الذي وعد بتخفيض الهجرة وعمل تقييم جديد لاختبار اللغة الفرنسية للقادمين الجدد للمقاطعة وكذلك اختبار القيم وذلك في غضون ثلاث سنوات من وصولهم، كما قال إنه "مستعد لاستخدام بند في الدستور لتمرير تشريع يحظر على الموظفين العموميين ارتداء ملابس دينية مثل الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية والعمائم السيخية".



وقالت إحدى الملصقات التي حملتها إحدى المسلمات " لن أبقي على حجابي فقط يا سيد ليجول بل سأضع قبعة رعاة البقر لأقاتل من أجل حقوقي".



وكان ليجول قد فاز بـ 74 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي لمقاطعة كيبيك البالغ عددها 125 مقعدا في انتخابات الأسبوع الماضي.

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