زعيم كوريا الشمالية: المحادثات مع بومبيو "مثمرة" [08/أكتوبر/2018] سول – سبأ :

صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن محادثات نهاية الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كانت "مثمرة ورائعة".



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم أن الاثنين اتفقا في محادثات يوم الأحد على إجراء مفاوضات عمل لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الامريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن".



وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اعتقاده بأن "تقدما" يجري في تنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي الذي أعلنه مع ترامب في قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو، حسبما أفادت الوكالة.



وتعرض الاتفاق لانتقادات واسعة النطاق لعدم وجود تفاصيل حول الكيفية التي ستقوم بها كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي.



وتوجه بومبيو إلى سول بعد لقائه مع كيم لاطلاع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن على أحدث المستجدات. ومن المقرر أن يسافر اليوم الاثنين إلى الصين، الحليف المقرب لكوريا الشمالية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن كيم دعا مفتشين لزيارة موقع التجارب النووية في بونجي ري ليؤكد أنه تم تفكيكها بشكل لا رجعة فيه.

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