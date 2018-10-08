ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:15:14م
مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية
لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
بولسونارو يفوز في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر
برشلونة يفقد صدارة الدوري لصالح أشبيلية بعد تعادل مثير مع بلنسية
الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية: المحادثات مع بومبيو "مثمرة"
[08/أكتوبر/2018] سول – سبأ :
صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن محادثات نهاية الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كانت "مثمرة ورائعة".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم أن الاثنين اتفقا في محادثات يوم الأحد على إجراء مفاوضات عمل لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الامريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اعتقاده بأن "تقدما" يجري في تنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي الذي أعلنه مع ترامب في قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو، حسبما أفادت الوكالة.

وتعرض الاتفاق لانتقادات واسعة النطاق لعدم وجود تفاصيل حول الكيفية التي ستقوم بها كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي.

وتوجه بومبيو إلى سول بعد لقائه مع كيم لاطلاع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن على أحدث المستجدات. ومن المقرر أن يسافر اليوم الاثنين إلى الصين، الحليف المقرب لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن كيم دعا مفتشين لزيارة موقع التجارب النووية في بونجي ري ليؤكد أنه تم تفكيكها بشكل لا رجعة فيه.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بولسونارو يفوز في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر
الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة
آلاف الكنديين يتظاهرون في مونتريال ضد العنصرية
ألفا قتيل والاف المفقودين بزلزال اندونيسيا
الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط غزة
البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب
باكستان تستأنف عمل قنصليتها في مدينة جلال آباد الأفغانية
العاصفة المدارية مايكل قد تتشكل مساء الاحد وتجتاح أمريكا منتصف الاسبوع
ايطاليا ستغلق مطاراتها امام رحلات مهاجرين غير مصرح بها من المانيا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات وقصف العدو السعودي
[08/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[07/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف بسبع غارات ممتلكات المواطنين في التحيتا بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by