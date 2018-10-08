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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:15:14م
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أطباء بمستشفى الشرطة النموذجي ينجحون في زراعة عظمة في الفك السفلي بالوجه
[08/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
نجح أطباء بمستشفى الشرطة النموذجي بأمانة العاصمة في   إجراء عملية جراحية نوعية تمثلت في نقل عظمة من الساق وزرعها في الفك السفلي بالوجه والفكين للجريح محمد الفقيه.

وتعتبر العملية التي أجراها نخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين العاملين بالمستشفى الأولى من نوعها في اليمن.

وتأتي هذه العملية التي استمرت ما يقارب ثمان ساعات في إطار النجاحات الطبية بمستشفى الشرطة النموذجي ضمن مصفوفة من البرامج والخطط التي قامت ولا تزال تقوم بها إدارة المستشفى.

وأوضح مدير عام مستشفى الشرطة النموذجي الدكتور محمد طاهر جحاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن إدارة المستشفى تعمل على تحقيق المزيد من النجاحات الطبية للحد من سفر الجرحى والمرضى للخارج لتلقي العلاج.

وأشاد بجهود الفريق الطبي والإداري الذي عمل على الإعداد والتنسيق والترتيب لإنجاح هذا العمل الطبي الرائد.

وتكون الفريق من الدكاترة بشير عثمان أخصائي جراحة تجميل ونبيل المضواحي استشاري جراحة أوعية دموية ومحمد الأديمي أخصائي جراحة الوجه والفكين ومحمد نجران أخصائي جراحة أوعية دموية ومهند العجلي أخصائي جراحة عامة وخالد غالب أخصائي جراحة العظام ومحمد قيران أخصائي جراحة العظام وعبدالسلام العظيمة طبيب عام وغيرهم من الفنيين والممرضين.
سبأ
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