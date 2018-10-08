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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:34:51ص
مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية
لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  اقتصاد
أسعار النفط تتراجع 1% وواشنطن تدرس منح إعفاءات من عقوبات إيران
[08/أكتوبر/2018] سنغافورة – سبأ:
تراجعت أسعار خام برنت القياسي أكثر من واحد في المائة اليوم بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي تفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل وفي الوقت الذي قيل فيه إن السعودية تسد أي نقص نفطي محتمل من إيران.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 83.25 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتا أو 1.1 في المائة عن آخر سعر إغلاق له.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 73.77 دولار للبرميل.

وستستهدف عقوبات أمريكية صادرات إيران من النفط الخام ابتداء من الرابع من نوفمبر وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.

ورجح مسؤول حكومي أمريكي أن واشنطن قد تدرس منح إعفاءات للدول التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني.

سبأ
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