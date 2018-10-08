أسعار النفط تتراجع 1% وواشنطن تدرس منح إعفاءات من عقوبات إيران [08/أكتوبر/2018] سنغافورة – سبأ:

تراجعت أسعار خام برنت القياسي أكثر من واحد في المائة اليوم بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي تفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل وفي الوقت الذي قيل فيه إن السعودية تسد أي نقص نفطي محتمل من إيران.



وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 83.25 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتا أو 1.1 في المائة عن آخر سعر إغلاق له.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 73.77 دولار للبرميل.



وستستهدف عقوبات أمريكية صادرات إيران من النفط الخام ابتداء من الرابع من نوفمبر وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.



ورجح مسؤول حكومي أمريكي أن واشنطن قد تدرس منح إعفاءات للدول التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني.



سبأ