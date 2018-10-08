ألفا قتيل والاف المفقودين بزلزال اندونيسيا [08/أكتوبر/2018] جاكرتا – سبأ :

أعلنت السلطات المحلية الإندونيسية اليوم الاثنين، أن حصيلة الزلزال الذي تبعه تسونامي في جزيرة سولاويسي الاسبوع الماضي، بلغت نحو ألفي قتيل، متوقعة ارتفاع الحصيلة بشكل إضافي، لأن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.



وقال الناطق باسم الجيش محمد توهير لوكالة الأنباء الفرنسية، انه تم العثور على 1944 جثة في مدينة بالو وضواحيها التي ضربها زلزال بقوة 5ر7 درجة، تبعته أمواج قوية في 28 ايلول الماضي، لافتا الى ان "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر لأنه لم نتلق بعد الأمر بوقف أعمال البحث عن جثث".



وكانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد اعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) اللذين ضربا جزيرة "سولاويسي" قبل تسعة أيام إلى 1763 شخصا.



وتخشى السلطات أن يكون هناك نحو 5 آلاف مفقود، يحتمل أنهم تحت الانقاض.



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