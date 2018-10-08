مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية [08/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ :

لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذت عملية مشتركة استهدفت تجمعات للغزاة شمال النخيلة في جبهة الساحل الغربي ، فيما تم إطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات للغزاة ومرتزقتهم في الجبلية .



وأفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة جنوب شرق حيس ووقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفهم وإعطاب مدرعة وآلية عسكرية ، فيما قصفت المدفعية تجمعات الغزاة جنوب شرق حيس وكبدتهم خسائر في الأرواح .



وأشار المصدر إلى تدمير أربع آليات وجرافة عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن شرق التحيتا و جنوب غرب الدريهمي كما تم تدمير مدرعة "أشكوش" في مواقع الغزاة ومرتزقتهم غرب الجبلية .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عمليتين هجوميتين نفذهما الجيش واللجان على مواقعهم في القلعة والقحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة بمحافظة تعز .



و نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في عدد من التباب بقهبان في جبهة حمير أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الخوبة ، فيما دكت المدفعية تجمعات أخرى لهم خلف جبل الإم بي سي وتم إحراق دبابة إبرامز في جبل الإم بي سي .



وأفاد المصدر أن المرتزقة تكبدوا قتلى وجرحى في صفوفهم بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب في عسير .



وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمع آليات المرتزقة في بوابة معسكر طيبة الاسم بالأجاشر في نجران و قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع .



سبأ