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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:34:51ص
مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية
لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
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مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية
[08/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ :
لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذت عملية مشتركة استهدفت تجمعات للغزاة شمال النخيلة في جبهة الساحل الغربي ، فيما تم إطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات للغزاة ومرتزقتهم في الجبلية .

وأفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة جنوب شرق حيس ووقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفهم وإعطاب مدرعة وآلية عسكرية ، فيما قصفت المدفعية تجمعات الغزاة جنوب شرق حيس وكبدتهم خسائر في الأرواح .

وأشار المصدر إلى تدمير أربع آليات وجرافة عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن شرق التحيتا و جنوب غرب الدريهمي كما تم تدمير مدرعة "أشكوش" في مواقع الغزاة ومرتزقتهم غرب الجبلية .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عمليتين هجوميتين نفذهما الجيش واللجان على مواقعهم في القلعة والقحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة بمحافظة تعز .

و نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في عدد من التباب بقهبان في جبهة حمير أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الخوبة ، فيما دكت المدفعية تجمعات أخرى لهم خلف جبل الإم بي سي وتم إحراق دبابة إبرامز في جبل الإم بي سي .

وأفاد المصدر أن المرتزقة تكبدوا قتلى وجرحى في صفوفهم بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب في عسير .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمع آليات المرتزقة في بوابة معسكر طيبة الاسم بالأجاشر في نجران و قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع .

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