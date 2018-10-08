استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة [08/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ :

استشهد أربعة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي فجر اليوم على مديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران استهدف بأربع غارات مزارع النحل في الجبانة بمديرية الحالي، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مزرعة مواطن في مديرية المراوعة.



وأفاد المصدر أن غارة بطائرة بدون طيار استهدفت جنوب أكواخ الصيادين بساحل قرية مكرم في جزيرة كمران.



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