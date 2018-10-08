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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:34:51ص
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استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات وقصف العدو السعودي
[08/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ :
واصل العدو السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بالإضافة إلى مهاجر إفريقي .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب رابع إصابة بليغة جراء قصف بوارج العدوان ومدفعيته بشكل مكثف على ممتلكات ومنازل المواطنين بمدينة الدريهمي في محافظة الحديدة .

وشن طيران العدوان سبع غارات استهدفت مزارع وممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيتا ، و غارة على مناحل العسل التابعة للمواطنين بالقرب من قرية الناشري بمديرية المراوعة ووقوع أضرار مادية .

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة عمال وجرح أربعة آخرين واحتراق شاحنة إثر غارة على مقطع للحجارة في الجيرف بمديرية سنحان في محافظة صنعاء .

وذكر المصدر أن مهاجراً أفريقياً أصيب واحترقت سيارة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة آل علي وغارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية .

ولفت المصدر إلى إصابة مواطن وتضرر منزله إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مديرية خدير في محافظة تعز .

سبأ
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