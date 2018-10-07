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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:09:29م
مصدر بالخارجية يرحب بدعوة البرلمان الأوروبي لوقف الأعمال العدائية في اليمن
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بموقف البرلمان الأوروبي وإدانته للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية وفق ما جاء في القرار الذي اعتمده البرلمان مؤخراً حول الوضع في اليمن.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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2Saudi aggression airstrikes hit Sanaa
[08/أكتوبر/2018]
SANAA, Oct.8 (Saba) - The US-Saudi aggression fither jets waged on Sunday two air raids Sanhan district in the capital Sanaa.
The two airstrikes targeted Garbeen area, causing large losses in propertiesof the citizens.
Amal
saba
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