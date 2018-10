Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 2Saudi aggression airstrikes hit Sanaa



SANAA, Oct.8 (Saba) - The US-Saudi aggression fither jets waged on Sunday two air raids Sanhan district in the capital Sanaa.





The two airstrikes targeted Garbeen area, causing large losses in propertiesof the citizens.





Amal

saba [08/أكتوبر/2018]Amalsaba