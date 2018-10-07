[07/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :
نظمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية ثقافية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه.
وتطرقت الفعالية بحضور وكيل المحافظة أحمد يحيی الأخفش إلی صفات وشجاعة الإمام زيد عليه السلام والنموذج الأرقى الذي تحلی به في الصبر علی الحق والصمود في مواجهة الباطل
وركزت الفعالية علی مواقف الإمام زيد وثورته في مواجهة قوی الظلم ونزعته الايمانية في تجسيد مبادئ العدل ومناصرة المظلومين.
وأكد مدير التوجيه والإرشاد محمد الديلمي أهمية الاقتداء بسيرة الإمام زيد وأخلاقه لاستلهام الصبر والصمود والشجاعة في مقارعة طواغيت العصر والوقوف بوجه قوی العدوان
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