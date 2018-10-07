ضبط عصابة خطيرة في إب وقاطع طريق في عمران وسارق دراجات في الامانة

صنعاء - سبأ :

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من القبض على اخطر عصابات التقطع والحرابة في محافظة إب وقاطع طريق في عمران واخر مشتبه به في سرقة الدراجات النارية في أمانة العاصمة.

واوضح مصدر امني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أمن مديرية حبيش محافظة إب ضبط إحدى أخطر عصابات التقطع والحرابة التي تقلق السكينة العامة و تهدد أمن المواطن .

واضاف المصدر ان عملية الضبط جاءت فور تلقي الشرطة بلاغا من المواطنين بعملية التقطع ، ونتيجة للتحرك السريع تم إلقاء القبض على افراد العصابة وبحوزتهم بعض المنهوبات.



وفي الوقت نفسه ضبط رجال الأمن في مديرية القفلة - محافظة عمران احد الاشخاص ، قام بارتكاب جريمة التقطع بالطريق العام ونهب سيارة صالون تابعة لأحد المواطنين .

واوضح المصدر انه تم استعادة السيارة المنهوبة وإحالت قاطع الطريق للإجراءات القانونية .



وعلى الصعيد ذاته ضبط رجال الامن بامانة العاصمة في مديرية الوحدة ، سارق دراجات نارية .

وحسب المصدر فقد قام هذا الشخص بسرقة دراجة نارية تابعة لأحد المواطنين واعترف بسرقته أربع دراجات نارية ، في اوقات متفاوته .

كما أكدت التحريات و التحقيقات أن المشتبه به عضو في عصابة منظمة لسرقة الدراجات النارية عن طريق الإكراه وباستخدام السلاح ،وقد سبق أن ألقي القبض على بقية عناصرها .

[07/أكتوبر/2018]سبـأ