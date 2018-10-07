[07/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :
أكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي ضرورة تلمس احتياجات ومتطلبات أبناء مديرية كحلان الشرف والعمل على توفيرها وفقا للإمكانات المتوفرة.
وشدد المحافظ الصوفي خلال لقائه مدير المديرية عبداللاه الشهاري بحضور مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة عبدالرحمن الملحاني، أهمية تكثيف جهود الرقابة على الأسواق المحلية وتوفير السلع الغذائية وتنسيق الجهود لتوفير مادة الغاز المنزلي خاصة في الظروف الراهنة.
وحث على مواصلة جهود الحشد والتعبئة والتوعية بمطامع العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه الوحشية .. مشيدا بالتضحيات التي قدمها أبناء كحلان الشرف في سبيل التصدي للعدوان ومواجهة مرتزقته في مختلف جبهات العزة والكرامة.
بدوره ثمن الشهاري اهتمام قيادة المحافظة بمديرية كحلان الشرف وحرصها على توفير احتياجاتهم أبنائها .
سبـأ