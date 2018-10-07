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وكيل وزارة التربية يلتقي القيادات التربوية بمديرية الحوك بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد لطف السقاف اليوم القيادات التربوية بمديرية الحوك محافظة الحديدة.

ناقش اللقاء الذي حضره مدير المديرية علي هندي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة علي الطبيشي ومدير مكتب التربية بالمديرية إبراهيم عييد، احتياجات العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها .

وفي اللقاء أكد الدكتور السقاف إهتمام قيادة وزارة التربية بالكادر التربوي بالحديدة.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية ومكتب التربية بالمحافظة والسلطة المحلية والإدارات التعليمية والمدارس بالمديريات.

وحيا الوكيل السقاف الروح المعنوية للكوادر التربوية وإصرارها على إستمرار العملية التعليمية مهما كانت التحديات.

سبـأ
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