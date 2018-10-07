محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط أكثر من مليون لتر من مادة البترول مهربة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع فرع شركة النفط بأمانة العاصمة خلال الأيام الماضية نحو مليون و100 ألف لتر من مادة البترول مهربة في عدد من الهناجر والأحواش بالأمانة والتي دخلت بصورة غير قانونية.



وأوضح مصدر بفرع شركة النفط بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ضبط الكميات المهربة يأتي ضمن حملات التفتيش والرقابة التي ينفذها فرع الشركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



ولفت المصدر إلى أنه تم ضبط عدد من الخزانات الجانبية لبعض المحطات والذي تم متابعتها وفرض الرقابة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. مؤكدا تواصل الحملة في مديريات أمانة العاصمة لضبط المتلاعبين والمحتكرين للمواد البترولية.



كما أكد استمرار الجهود الرقابية لضبط عملية توزيع الوقود بكافة المحطات بمديريات الأمانة بما يكفل وصولها للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على ظاهرة التهريب والتلاعب بالأسعار.



وذكر المصدر إلى أنه تم أتخاذ الإجراءات حيال المواد النفطية المهربة وعمل محاضر بحضور ممثلي السلطة القضائية.

سبـأ [07/أكتوبر/2018]سبـأ