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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:58:57م
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وكيل وزارة التربية يتفقد الامتحانات التكميلية الأساسية بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور محمد لطف السقاف ومدير مكتب التربية بمحافظة الحديدة عمر بحر، سير الامتحانات التكميلية للشهادة الأساسية بمركزي عمار بن ياسر بمديرية الميناء والعلفي بمديرية الحالي .

وأشادا خلال الزيارة بمستوى سير الامتحانات التي مثلت فرصة لمن لم ينجحوا بمادة أو مادتين للحاق بزملائهم.

كما تفقد وكيل وزارة التربية ومدير تربية المحافظة سير العملية التعليمية بمدرسة عثمان بن عفان بمديرية الحالي.

وثمنا انضباط الكادر التربوي بالمدرسة الذي يمثل نموذجا مشرفا للصمود في ظل تصعيد دول تحالف العدوان على المحافظة.

رافقهما مدير تربية الحالي حسن وهبان ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات المحافظة جمال الشرعبي.

سبـأ
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