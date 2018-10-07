[07/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :
تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل ورصف شارع حارة الظلعة بالمدينة والذي ينفذه مشروع الأشغال العامة.
وخلال الزيارة شدد المحافظ الصوفي على أهمية سرعة استكمال المشروع لتخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير للمواطنين والمركبات وتنفيذ أعمال الرصف وفق المواصفات المعتمدة .
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على صيانة وترميم جميع طرق وشوارع مدينة حجة والحفاظ عليها باعتبار ذلك من أولوياتها.
ولفت المحافظ الصوفي إلى فرع المؤسسة العامة للطرق سيقوم خلال الأسبوع القادم بالتعاون مع مكتب الأشغال بعمل صيانة وترميم لطرق وشوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من الإزدحامات المرورية وإضفاء المظهر الجمالي لعاصمة المحافظة.
رافقه خلال الزيارة عدد من مسئولي المحافظة.
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