محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأربعاء المقبل انطلاق أعمال المؤتمر العلمي السنوي لأمراض النساء بصنعاء صنعاء - سبأ :

تنطلق بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر العلمي السنوي لأمراض النساء والولادة.



يهدف المؤتمر الذي يأتي انعقاده في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن وما خلفه من وضع صحي صعب، إلى تقديم كل ما من شأنه الحفاظ على صحة المرأة والطفل والوصول بهما إلى بيئة صحية عالية، ومعرفة نقاط القصور في الخدمة الصحية للمرأة.



كما يهدف المؤتمر معرفة أسباب وفيات الأمهات ومناقشة كيفية خفض نسبة الوفيات وتشجيع الباحثين في مجال صحة المرأة إلى جانب تبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين والخروج بتوصيات للجهات ذات الإختصاص.



وأوضحت نائب عميد كلية الطب لشئون الطلاب ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بجامعة صنعاء نائب رئيس المؤتمر الدكتورة عليه شعيب أن العلمي السنوي لأمراض النساء والولادة الذي يستمر يومين سيناقش 24 محور.



وأشارت إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه قرابة 600 طبيب وطبيبة، سيتميز بالتنوع من حيث أوراق العمل والمحاور والجهات المشاركة لتبادل الخبرات وكل جديد في هذا التخصص.

سبـأ [07/أكتوبر/2018]سبـأ