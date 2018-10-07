[07/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
شُيع بأمانة العاصمة اليوم جثمان العميد عبدالملك العمدي والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشاد المشيعون الذين تقدمهم وزيرا العدل القاضي حسين عقبات، والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والثقافة أحمد الكبسي وأمين العاصمة حمود عُباد، ونائب وزير الإدارة المحلية، بمناقب الفقيد العمدي وإسهاماته في خدمة الوطن وإصلاح ذات البين.
وعبر أمين العاصمة عن تعازي السلطة المحلية بالأمانة لأسرة الفقيد آل العمدي وذويهم .. سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
شارك في التشييع وكلاء أمانة العاصمة وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالأمانة.
سبـأ