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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:58:57م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  محلي
تشييع جثمان الفقيد عبدالملك العمدي بأمانة العاصمة
[07/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

شُيع بأمانة العاصمة اليوم جثمان العميد عبدالملك العمدي والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.


وأشاد المشيعون الذين تقدمهم وزيرا العدل القاضي حسين عقبات، والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والثقافة أحمد الكبسي وأمين العاصمة حمود عُباد، ونائب وزير الإدارة المحلية، بمناقب الفقيد العمدي وإسهاماته في خدمة الوطن وإصلاح ذات البين.

وعبر أمين العاصمة عن تعازي السلطة المحلية بالأمانة لأسرة الفقيد آل العمدي وذويهم .. سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شارك في التشييع وكلاء أمانة العاصمة وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالأمانة.

سبـأ
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