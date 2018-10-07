[07/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، المواضيع المتعلقة بتحديد وتثبيت وزن الرغيف " الخبز –الروتي ".
وأكد الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي وكيل أمانة العاصمة علي محمد شريم والوكيل المساعد نجيب شرف الدين أهمية التنسيق مع الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال لتوفير الدقيق المحسن لأصحاب المخابز والأفران وتحديد مراكز بيع مباشر للدقيق في مختلف المديريات.
وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار المعمول به بخصوص وزن 70جرام للرغيف والروتي وتشديد الرقابة على أصحاب المخابز والأفران واتخاذ إجراءات الإغلاق بحق المخالفين والمتلاعبين بالوزن.
وكلف الاجتماع مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات بالتعاون مع السلطة المحلية والأمنية للإشراف على تنفيذ الاتفاق بتوزيع الدقيق بالسعر المحدد والتأكد من الالتزام بالوزن بمشاركة شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية .
ودعا الاجتماع المواطنين إبلاغ الجهات المختصة بالمتلاعبين بأوزان الخبز ليتم تكليف لجان الرقابة السعرية بالنزول المباشر لإغلاق المخابز وفقا للإجراءات المتفق عليها مع النيابة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ورئيس شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية وعدد من المعنيين.
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