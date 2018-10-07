[07/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :
بدأت بهيئة مستشفى الثورة العام في محافظة إب والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه اليوم محاضرات علمية حول أنظمة الجودة في مجال نقل الدم.
ويقدم عدد من الأطباء المختصين في تطوير المعايير واعتماد وتنفيذ أنظمة الجودة في مجال نقل الدم، في ثلاثة أيام محاضرات حول بنك الدم والعلاجات الخلوية وإدارة دم المريض.
وأوضح نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام رئيس مجلس ضبط الجودة الدكتور جبر الخولاني أن المحاضرات سيتخللها مناقشات ومداخلات عن أفضل الممارسات في مجال بنوك الدم وسلامة المانحين والمرضى وإستعراض المعلومات التي تخدم العاملين بالمجال الطبي.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة الدكتور محمد المجاهد ومدير إدارة التمريض الدكتور عصام المكرماني ومدير المختبرات الدكتور إيهاب الأغبري ومدير مركز بنك الدم الدكتور مختار المساوى ورئيس قسم العمليات الدكتور عمرو الشوكاني ورئيس قسم الرقود الجراحي الدكتور فضل الخولاني ومدير إدارة الطوارئ الدكتور الحميري ناجي .
سبـأ