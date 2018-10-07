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بوارج ومدفعية العدوان تستهدف منازل المواطنين بمديرية الدريهمي بالحديدة
[07/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:
استهدفت بوارج ومدفعية تحالف العدوان منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بوارج العدوان ومدفعيته تقصف مديرية الدريهمي منذ خمسة أيام وحتى اليوم ما أدى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير 30 منزلا بشكل كلي وجزئي.
وأشار المصدر إلى أن بوارج ومدفعية العدوان استهدفت اليوم سوق الدريهمي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح آخرين.
سبأ