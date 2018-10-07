مسيرة بمديرية بيت الفقيه تنديدا بالحرب الاقتصادية [07/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

نظم أبناء مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليوم مسيرة تنديدا بالحرب الإقتصادية والحصار الجائر.



وأكد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها مشرف المحافظة أحمد البشري ومدير مديرية بيت الفقيه حسين سهل زين، الاستمرار في رفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر.



وحذر بيان صادر عن المسيرة من الدعوات الهادفة حرف بوصلة العداء وتجاهل تحالف العدوان ومرتزقته الذين تسببوا في تجويع الشعب اليمني من خلال الحصار والحرب الإقتصادية .



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى تضافر الجهود وتعزيز التكافل الإجتماعي في ظل استمرار العدوان والحصار خاصة مع أسر الشهداء والأسرى.. مشيدا بالإنتصارات والبطولات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.



كما دعا إلى تعزيز وحدة الصف ودعم الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

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