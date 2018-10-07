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مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
[07/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم سير العملية التعليمية وانضباط الكادر التعليمي بمدارس المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية بالمحافظة هادي عمار والمديريات تقارير مكاتب التربية والصعوبات التي تواجه المدارس والمعلمين جراء الأوضاع الراهنة.
وأشاد الإجتماع بانضباط الكادر التعليمي ومستوى إقبال الطلاب والطالبات .. مثمنا جهود المعلمين وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية.
وفي الإجتماع أكد هادي عمار الحرص على تذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية وتوفير متطلباتها.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع مجالس الآباء والسلطات المحلية لضمان إنجاح العام الدراسي.
سبأ