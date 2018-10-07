رئيس الوزراء يطلع على ترتيبات إحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى [07/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم على ترتيبات إحياء الذكرى الثانية لإستهداف العدوان للصالة الكبرى وارتكابه للمجزرة البشعة التي راح ضحيتها نحو ما يقارب ألف شهيد وجريح بينهم قيادات وطنية مدنية وعسكرية.



وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ورئيس اللجنة التحضيرية عضو الهيئة الإدارية لمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب .. أشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة التحضيرية والمنظمة في الترتيب لإحياء الذكرى الثانية للمجزرة التي تصادف في الثامن من أكتوبر .



وأكد استمرار أبناء الشعب اليمني في إحيائها لاستذكار بشاعة وحقد دول تحالف العدوان على اليمن.



وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن هذه المجزرة وغيرها من المجازر الماثلة، جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبيها عاجلا أو آجلا إلى المحاكمة والملاحقة الجنائية دوليا.



كما أكد أن الشعب اليمني لن ينسى للعدوان السعودي غطرسته وتجبره على الوطن وأبنائه.



حضر الزيارة الوكيل المساعد لأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير الإعلام بالأمانة عبدالله الفائق.

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