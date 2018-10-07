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إجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش التدخلات الإنسانية للمنظمات المانحة
[07/أكتوبر/2018] حجة - سبأ:
حث محافظ حجة هلال عبده الصوفي المنظمات المانحة والعاملة في إطار المحافظة إعطاء قطاع التعليم أولوية في تدخلاتها الإنسانية المستقبلية.

وأكد المحافظ الصوفي في اجتماع نظمه فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ضم المنظمات المانحة العاملة في إطار المحافظة، ضرورة إسهام المنظمات المانحة في دعم الجهود الرسمية لتوفير مخزن إستراتيجي من المواد الغذائية والإيوائية لمواجهة أي حالات  طارئة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أهمية موائمة توجهات المحافظة مع خطط تدخلات المنظمات لتحقيق الاستفادة من أي عمل إنساني .. لافتا إلى ضرورة أن تكتسب التدخلات والمشاريع التي تنفذها المنظمات صفة الاستدامة.

ولفت محافظ حجة إلى ما يعيشه أبناء حجة من أوضاع اقتصادية ومعيشية جراء العدوان والحصار .. داعيا مسئولو المنظمات توسيع الأنشطة والمشاريع الإنسانية لتشمل المديريات بما يتلاءم والكثافة السكانية وأعداد النازحين والمتضررين فيها ووفقا لخطة فرع الهيئة الوطنية والجهات ذات العلاقة.

وثمن جهود فرع هيئة إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية في إيجاد بيئة ملائمة للعمل الإنساني بالمحافظة واستيعاب فرص التمويل خاصة في ظل ظروف العدوان وتداعياته.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم علي القطيب ومدير مكتب الزراعة يحيى القدمي ونائب مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف عبدالمجيد السنيني .. أشاد مدير فرع هيئة إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان علي فضائل بمتابعة قيادة المحافظة لأنشطة ومشاريع المنظمات المانحة وحرصها على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير أعمالها.

واستعرض أنشطة فرع الهيئة خلال الفترة الماضية وما تم تحقيقه في الجوانب الإنسانية وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عمل المنظمات المانحة وتوسيع تدخلاتها.

وتطرق علان إلى آخر إحصائية لنازحي الحديدة ومديرية حيران وما قدمته المنظمات من مساعدات إنسانية لهم، والتدخلات التي تمت بشأن الأسر المتضررة بمديرية أسلم خاصة المتعلقة منها بالحالات التي تعاني من سوء تغذية.

وكان الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب المنظمات المانحة والعاملة بالمحافظة استعرض، الاحتياجات القائمة والتدخلات الإنسانية الجارية والتوجهات المستقبلية.
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