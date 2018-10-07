توزيع 400 سلة غذائية على الصيادين بالحديدة [07/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم توزيع 400 سلة غذائية على الصيادين بالمحافظة مقدمة من مؤسسة البصائر الخيرية.



وخلال التدشين الذي حضره مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي، أشاد القائم بالأعمال بمبادرة المؤسسة الإنسانية للتخفيف من معاناة شريحة الصيادين الأكثر تضررا من العدوان الغاشم والحصار.



ودعا الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تقديم العون والمساعدة للصيادين الذين يعيشون ظروفا صعبة جراء منع العدوان مماستهم لأعمالهم في المياه الإقليمية اليمنية واستهدافهم المستمر من قبل العدوان.



فيما أوضح مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة جابر حسين الرازحي أنه سيتم توزيع 400 سلة غذائية على الصيادين الأكثر تضررا .. مشيرا إلى انه سيتم التنسيق لتوزيع سلال غذائية لكافة الصيادين المتضررين من العدوان.

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