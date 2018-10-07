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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:26:27م
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم الجديد لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم الجديد لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الاوتشا) سيباستيان تريفيس.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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وقفات بمدارس القطاع الجنوبي الشرقي بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان
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وقفات بمدارس القطاع الجنوبي الشرقي بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان
[07/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
نظم طلاب ومعلمو وتربويو مدارس القطاع الجنوبي الشرقي بمحافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية تنديداً بإستمرار العدوان والحصار.

وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي الاضطلاع بالدور المسئول لإيقاف العدوان ورفع الحصار الجوي والبري والبحري ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال والنساء.

وحملوا مجلس الأمن والأمم المتحدة مسئولية تمادي العدوان وإرتكابه لأبشع الجرائم بحق أرضا وإنسانا.
سبأ
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