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وقفات بمدارس القطاع الجنوبي الشرقي بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان
[07/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
نظم طلاب ومعلمو وتربويو مدارس القطاع الجنوبي الشرقي بمحافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية تنديداً بإستمرار العدوان والحصار.
وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي الاضطلاع بالدور المسئول لإيقاف العدوان ورفع الحصار الجوي والبري والبحري ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال والنساء.
وحملوا مجلس الأمن والأمم المتحدة مسئولية تمادي العدوان وإرتكابه لأبشع الجرائم بحق أرضا وإنسانا.
سبأ