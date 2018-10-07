تدشين المرحلة الثالثة من الحولات النقدية الطارئة بمديرية الحوك بالحديدة [07/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

دشن وكيل محافظة الحديدة لشئون الثقافة والإعلام علي قشر اليوم بمديرية الحوك المرحلة الثالثة من مشروع الحولات النقدية لحالات الرعاية الإجتماعية لتسعة آلاف و930 حالة.



وفي التدشين أشار الوكيل قشر إلى أهمية مشروع الحولات النقدية في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين في ظل العدوان على اليمن بصورة عامة والحديدة بشكل خاص.



وأكد اهتمام قيادة المحافظة بتذليل الصعوبات لتنفيذ المشروع ليشمل المستهدفين والمستحقين بمديريات بالمحافظة.



فيما أوضح مشرف التيسير للمشروع بالحديدة محمد زايد مرزوق أن المرحلة الثالثة من مشروع الحولات النقدية الطارئة سيستفيد منها تسعة آلاف و930 حالة من مديرية الحوك.



وأشار إلى أن صرف الحولات النقدية، ستتم بمراكز الخالد للصرافة والناصر للصرافة وشركة النعمان للصرافة والجزيرة للصرافة وسويد للصرافة وستستمر عملية الصرف حتى الإنتهاء من صرف مستحق خر حالة مستفيدة.

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