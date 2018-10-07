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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:27:25م
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مناقشة سير تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة بحجة
[07/أكتوبر/2018] حجة - سبأ:
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، سير تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة والترميمات الجارية حاليا بمركز المحافظة والتحضيرات القائمة للبدء بتنفيذ صيانة وترميم شوارع مدينة حجة.

وإستعرض الإجتماع الذي ضم مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فهد عامر ومدير الأشغال عبد الرحمن الوشلي ومدير مركز صيانة الطرق محمد حاجب, مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وسفلتة طريق عقبة الأمان والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه.

وفي الإجتماع أشار المحافظ الصوفي إلى أن صيانة وترميم شوارع المدينة والطرق الرئيسية يعد من أولويات خطط وبرامج السلطة المحلية بالمحافظة.

وثمن دور وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار واستهدافه المتكرر لشبكة الطرق والجسور على مدى أربع سنوات.

وشدد المحافظ الصوفي على ضرورة إنجاز مشروع طريق عقبة الأمان خلال الفترة الزمنية والمواصفات المحددة لما له من أهمية استراتيجية تتمثل في ربط محافظتي حجة والحديدة والمديريات التهامية.

وأكد على أهمية إزالة كافة المخالفات والبسطات للحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة, وإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين في أعمال البناء وعدم رفع مخلفاتها.
سبأ
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