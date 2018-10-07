فعاليات بريمة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد والتنديد بالعدوان [07/أكتوبر/2018] ريمة - سبأ:

نظمت بمديريات الجعفرية ومزهر وبلاد الطعام بمحافظة ريمة فعاليات إحياء لذكري استشهاد الإمام زيد عليه السلام والتنديد باستمرار العدوان والحصار.



حيث نظم بناء مديرية الجعفرية فعالية بالمناسبة القيت فيها عدد من الكلمات أكدت على أهمية استلهام الدروس من ثورة الإمام زيد في مقارعة طواغيت العصر.



إلي ذلك نظم أبناء مديرية مزهر وقفة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد والتنديد باستمرار العدوان وحربه الاقتصادية ضد الشعب اليمني.



فيما أكد أبناء مديرية بلاد الطعام في وقفة بالمناسبة على أهمية التحرك الجاد ورفد الجبهات بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان والرد على جرائمه.

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