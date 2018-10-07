محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقد مشروع مبنى الغسيل الكلوي الحديدة - سبأ:

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم مشروع مبنى الغسيل الكلوي قيد الإنشاء بمديرية بيت الفقيه .



وخلال الزيارة استمع قحيم من القائمين على المشروع إلى شرح عن الأعمال الإنشائية المنجزة والتي تجاوزت 80 في المائة.



ويتكون المشروع التي تبلغ تكلفة إنشائه 80 مليون ريال علي نفقة رجل البر الحاج محفوظ إبراهيم زبروق وأولاده من أربعة أدوار، خصص الدور الأول كمركز للغسيل الكلوي والثاني لأمراض وجراحة الكلي والدور الثالث للسرطان والدور الرابع خصص للعمليات الجراحية.



وأشاد القائم بالأعمال بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع في المدة المحددة .. مثمنا مبادرة رجل البر والإحسان زبروق وأولاده التي ستساهم في تخفيف معاناة مرضى الكلى والسرطان بالمديرية والمديريات المجاورة لها.



رافقه في الزيارة مدير صندوق النظافة بالمحافظة عبد الإله الأهدل وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية مهدي عبدالله مهدي.



إلى ذلك اطلع القائم بأعمال المحافظ على نشاط صندق النظافة والتحسين في مديرية بيت الفقيه، وناقش مع المسؤولين والعاملين الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق وأبرزها وضع مشروع النظافة بالمديرية .



وأكد قحيم على أهمية معالجة وتأهيل مشروع النظافة بالمديرية وتذليل الصعوبات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للصندوق في المحافظة.



رافقه مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبد الإله الأهدل وأمين محلي المديرية مهدي عبد الله مهدي ورئيس لجنة الخدمات بالمديرية محمد كيال.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ