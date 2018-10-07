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حماية المستهلك تدشن برنامج حول السلامة الغذائية والبيئية
[07/أكتوبر/2018]
صنعاء  - سبأ:

دشنت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم برنامج التوعية حول السلامة الغذائية والبيئية لطلاب مدارس مديرية شعوب بأمانة العاصمة.


يهدف البرنامج تعريف 20 مشاركا من الإعلام التربوي معارف تتعلق بحقوف ووجبات المستهلك والسلامة الغذائية والأمراض المنقولة بالماء والغذاء والتربية البيئية بمدارس الأمانة.

وفي التدشين أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن البرنامج يأتي ضمن خطة الجمعية التي تنفذها بالتنسيق مع مكتب التربية بأمانة العاصمة للنزول الميداني إلى بعض مدارس الأمانة للتأكد من سلامة البيئة المحيطة بالطالب وما يقدم لهم من غذاء في مقاصف المدرسة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد المدارس بمديرية شعوب كمرحلة أولى بدليل المستهلك وبعض الأقراص المدمجة التي تتضمن الإرشادات العامة للطلاب فيما يتعلق بالاستهلاك السليم للسلع والنظافة وكيفية شراء المنتجات السليمة وأهمية الابتعاد عن أغذية الشوارع ومجهولة المصدر التي يتم بيعها أمام المدارس وخطورة الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

من جانبه أشار مدير مكتب التربية بالأمانة زياد رفيق إلى أن القطاع التربوي بحاجة لتضافر جهود الجهات المعنية لاستمرار دعم العملية التعليمية.

ولفت إلى أن الجمعية تقوم بدور هام في الجانب التوعوي والإرشادي الذي يستهدف الطلاب ويجب الاهتمام بهذا الجانب من المعارف وتضمينها ضمن خطط التربية والتعليم.

ولفت الرفيق إلى أن البيئة التعليمية يجب أن تكون على أرقى مستوى لا سيما وأن المقاصف والمدارس يسودها كثير من جوانب القصور.

بدورها أوضحت مدير إدارة الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي بمكتب التربية بالأمانة نجوى قنبع أن البرنامج يستهدف رؤساء أقسام المناطق التعليمية الخاصة بالإرشاد الصحي والبيئي وأقسام الإعلام التربوي لتوصيل الرسائل التوعوية التثقيفية لجميع مدارس أمانة العاصمة.

سبأ
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