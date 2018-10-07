باكستان تستأنف عمل قنصليتها في مدينة جلال آباد الأفغانية

إسلام آباد - سبأ:

قررت باكستان استئناف عمل قنصليتها العامة في مدينة جلال آباد الأفغانية اعتباراً من يوم غد الاثنين.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم أن قرار استئناف عمل القنصلية الباكستانية في مدينة جلال آباد جاء بعد أن قدمت الحكومة الأفغانية ضمانات بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقنصلية والعاملين بها.





وأضاف المتحدث أن القنصلية ستبدأ استقبال المعاملات القنصلية بما في ذلك طلبات التأشيرات اعتباراً من يوم الاثنين الثامن من أكتوبر الجاري.

وكانت القنصلية الباكستانية في جلال آباد قد أغلقت أبوابها بشكل مؤقت في 30 أغسطس الماضي لأسباب أمنية.

[07/أكتوبر/2018]سبأ