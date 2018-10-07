محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد عملية استئناف صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بريمة ريمة - سبأ:

اطلع وكيل محافظة ريمة محمد عبده مراد اليوم ومعه مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة سفيان زايد، على عملية استئناف صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي المقدمة من منظمة اليونيسف بتمويل البنك الدولي.



وتفقد الوكيل مراد خلال الزيارة لفرع كاك بنك بمدينة الجبين على إجراءات التحقق من الوثائق الخاصة بالمستهدفين.. مثمنا جهود صندوق الضمان الاجتماعي بالمحافظة وبنك الأمل وكاك بنك وفروع الصرافة بالمحافظة لتسهيل استلام المستفيدين للمساعدات المالية.



وأشاد بما تقدمه منظمة اليونيسيف بدعم البنك الدولي لهذه الشريحة وعودة صرف هذه المستحقات بعد انقطاعها بسبب العدوان.



فيما أشار مدير صندوق الرعاية الإجتماعية بريمة إلى أن صندوق الرعاية إعتمد 35 ألف حالة بمبلغ 500 مليون و53 ألف ريال على مستوى المحافظة والمديريات.



بدورهم أكد مسؤول بنك الأمل بالمحافظة مدين اليوسفي وممثل منظمة اليونيسيف أحمد الجبري أن عملية الصرف تشمل حالات الضمان لدى الصندوق الاجتماعي بالمحافظة، تتم عبر شيكات تصرف لكل حالة عبر اللجان الميدانية التي ستقوم بالتحقق من الوثائق والأرقام في المراكز المخصصة لها في المديريات.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ