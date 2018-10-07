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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:27:25م
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  عربي ودولي
العاصفة المدارية مايكل قد تتشكل مساء الاحد وتجتاح أمريكا منتصف الاسبوع
[07/أكتوبر/2018]
واشنطن - سبأ:



اعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن عاصفة مدارية ستتشكل على الأرجح في شمال غرب البحر الكاريبي مساء اليوم على أن تجلب أمواجا مرتفعة وأمطارا غزيرة إلى ساحل خليج المكسيك بحلول منتصف الأسبوع.


وقال المركز في مذكرة له إن من السابق لأوانه التكهن بقوة العاصفة لكنها ستتسبب في أمطار غزيرة وسيول بمنطقة أمريكا الوسطى وغرب كوبا وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية إن العاصفة كانت على مسافة نحو 450 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من الطرف الغربي لكوبا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (0600 بتوقيت جرينتش) مضيفة أن سرعة الرياح داخل العاصفة بلغت 55 كيلومترا في الساعة.

وإذا تشكلت هذه العاصفة المدارية بالفعل فسيطلق عليها اسم مايكل وهو الاسم التالي على قائمة مركز الأعاصير.

ومن المتوقع أن تتراجع سرعة الرياح مع تحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقي نحو ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا على أن تصل إلى نورث كارولاينا بحلول الخميس.

سبأ
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