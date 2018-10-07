[07/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:
تفقد وكيل محافظ المحويت العميد عبدالقادر الماخذي ومعه نائب مدير مكتب التربية شرف عبدالرحمن اليوم سير العملية التعليمية بمدينة المحويت.
وخلال زيارتهما لمدرسة التميز الأساسية الثانوية استمعا من مدير المدرسة محمد السنحاني إلى إيضاح عن جهود سير العملية التعليمية ومستوی انضباط الكادر التربوي والطلاب والحرص علی الأداء الإيجابي لإنجاح العام الدراسي الجديد .
وثمن الماخذي جهود وأداء تربويو المحافظة وصمودهم للعام الرابع وحرصهم علی التغلب علی الصعوبات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.
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