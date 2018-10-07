استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.