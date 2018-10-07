محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الرئاسة يؤكد أهمية تنمية المهارات الإدارية لقيادات السلطة المحلية صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية لقيادات السلطة المحلية بمحافظة صعدة، والتي نظمتها على مدى أسبوع السلطة المحلية بصعدة بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد.



وفي الاختتام الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان .. أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تهدف تنمية القدرات في إدارة الوقت والأزمات خاصة في ظل العدوان وحربه الاقتصادية، ما يتطلب من الجميع التكاتف والاستفادة من الوقت وإدارة الأزمة ومواجهتها.



وحث المشاركين في البرامج التدريبية على تطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومعارف علمية وعملية على أرض الواقع.



وشدد حامد على ضرورة العمل في إطار خطط وبرامج ورؤى موحدة تخدم الصالح العام ويلمس نتائجها المواطن وبما يضمن تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.



فيما أشار محافظ صعدة جابر عوض جبران ووكيل المحافظة أبو علي عقاب إلى أن البرامج التدريبية سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء أعضاء السلطة المحلية وتمكينهم من تحديد الأولويات وإدارة الوقت وتنظيمه بالإضافة إلى الوعي بإدارة الأزمات.



وثمنا دعم القيادة السياسية للسلطة المحلية وحرصها على تنمية قدرات قياداتها وكوادرها في مختلف مديريات المحافظة.



بدورهما أوضح عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد والمدير التنفيذي لصندوق المهارات عبد العزيز الحاج أن هذه البرامج تأتي في إطار مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي .. ويد تبني " بهدف تنمية مهارات المشاركين في إدارة الوقت والأزمات وكيفية اتخاذ القرارات وإعداد التقارير والأرشفة .



إلى ذلك أوضح نائب عميد المعهد الوطني الدكتور قائد عقلان ومشرف البرامج التدريبية عبد الحكيم سفيان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرامج التدريبية هدفت تمنية مهارات 61 مشاركا ومشاركة من قيادات وكوادر السلطة المحلية بمحافظة صعدة ومديرياتها وتمكينهم من إدارة الوقت والأزمات وكيفية اتخاذ القرارات وإعداد التقارير والأرشفة وإدارة الاجتماعات.



وأشارا إلى أن المشاركين تلقوا معارف ومفاهيم حول العملية الإدارية وطرق تبسيط الإجراءات والتفويض الصحيح للسلطات وتحديد الأولويات وإدارة الوقت وتنظيمه والوعي بإدارة الأزمات.



وذكرا أن المشاركين تعرفوا على أهمية التقارير وأنواعها واكتسبوا مهارة تصميم الجداول الإحصائية وتمثيلها بيانيا بالإضافة إلى تحديد المهارات التي تساعد على تنمية كتابة التقرير وتقسيمه وكتابة المقدمة والخاتمة والتحليل.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ