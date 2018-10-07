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فعالية خاصة بتجهيز دفعة من المتطوعين بمديرية آزال ضمن حملة التحشيد
[07/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:

نظمت مديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم فعالية خاصة بتجهيز دفعة من المتطوعين ضمن حملة التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بحضور أمين العاصمة حمود محمد عُباد.


وفي الفعالية التي تخللها عرض رمزي عكس مدى جاهزية المتطوعين للالتحاق بالجبهات، حيا أمين العاصمة مواقف أبناء المديرية الملتحقين بالجبهات .. لافتا إلى أنهم يمثلون عنواناً للثبات والصمود في مواجهة العدوان وتلقينه أقسى الدروس.

وأشار عُباد بحضور وكيل الأمانة قناف المراني ووكيلا الأمانة المساعدين أحسن القاضي ومحروس عقبه ومدير المديرية عبد العزيز شعلان، إلى أن الأبطال ومن سبقوهم إلى ميادين البطولة الكرامة يؤكدون قدرة الشعب اليمني على مواجهة الحصار وكل التحديات بمزيد من البطولة والثبات والتضحية وتحقيق النصر.

وقال " إن أرض اليمن ولادة للأبطال ملهمة للرجال وستظل على مدار التاريخ امتدادا للأنصار أنصار رسول الله وآل البيت الذين وثبوا وثوب الأسود ".

وأشاد أمين العاصمة بالجهود التي بذلتها قيادة مديرية آزال ولجنة التحشيد وكل من ساهم في هذا الجانب.

من جانبه أكد وكيل أمانة العاصمة علي السقاف استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجل وقوافل الدعم.. وقال " لن تهزنا رياح السلام وسنثور ضد من جوعنا وحاصرنا وضد من يقتلنا ليلا ونهارا ".

ولفت إلى أن الشعب اليمني ثار من أول يوم وتحرك في الجبهات من أجل أن لا يجوع ومن أجل أن يعيش حراً كريماً عزيزاً وفيا لله والوطن.

وأكد الوكيل السقاف أهمية توجيه بوصلة العداء نحو العدوان ومرتزقته ومن يغزو أرض اليمن.

وكان أمين محلي مديرية آزال عادل الشعثمي أكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

حضر الفعالية رئيس لجنة الحشد بأمانة العاصمة خالد البابلي ومدير مديرية السبعين محمد ناجي وأعضاء محلي المديرية والعقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية .

سبأ
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