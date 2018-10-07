محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الزراعة بصنعاء يبدأ تأهيل مشتلي موسنة بمناخة والحتارش ببني حشيش صنعاء - سبأ:

بدأ مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء تأهيل وصيانة مشتلي موسنة بمديرية مناخة والحتارش ببني حشيش.



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس علي القيري أن المكتب أنشأ ضلة متكاملة لمشتل موسنة بمناخة وإصلاح المضخة وتوفير الاحتياجات الضرورية بالإضافة إلى توفير تربة زراعية مناسبة والسماد البلدي وتعقيل شتلات الفيكس بتمويل ودعم المحافظة.



وأشار إلى أن عملية التاهيل تأتي بعد وضع دراسات فعلية نفذها عدد من المهندسين لمدة 10 أيام بهدف زراعة ما يقارب من خمسة آلاف شتلة فيكس وألف و500 شتلة بونسيانا وشتلات زينة أخرى.



وبين القيري أنه تم الاستكمال من توصيل المياة لمشتل الحتارش وإنزال فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية للاطلاع على إمكانيات المشتل ومدى توفر المياه.



ولفت إلى أن العمل جار في تنفيذ بناء سور المشتل بتمويل الصندوق الاجتماعي بالإضافة لتوفير بيوت محمية والمستلزمات الضرورية لعملية إنتاج الخضروات وشتلات الخضار والفواكه.



وأكد المهندس القيري أن هذه الخطوات تأتي في ظل توجهات القيادة السياسية بالتركيز على القطاع الزراعي.. مثمنا اهتمام ومتابعة محافظ صنعاء وتذليله للصعوبات وتقديم الدعم .

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ