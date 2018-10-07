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مناقشة تدخلات منظمة أطباء "بلا حدود السويسرية" في العدين والفرع بإب
[07/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح ، خلال لقائه اليوم منسقة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بإب مريام بيري ، انشطة المنظمة وخدماتها الطبية المزمع تنفيذها في مديريتي العدين والفرع بإب .



واستعرض اللقاء بحضور المدير اللوجيستي لمشروع الطوارئ الصحية بالمنظمة في مديريتي العدين وفرع العدين ايريك بورن ، الترتيبات الجارية لبدء تنفيذ تدخلات المنظمة في مستشفيى العدين والمزاحن لمعالجة الحالات الطارئة من أبناء المديريتين والنازحين من محافظة الحديدة .



وتطرق اللقاء الذي ضم أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ومشرف المحافظة صالح حاجب ووكيلا المحافظة عبد الحميد الشاهري والدكتور علي الزنم ، ومدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الملك الصنعاني ، إلى الأنشطة الاخرى الذي ستنفذها منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في إطار مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة أنتشاء الأوبئة في المديريتين .


وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح تدخلات المنظمة الإنسانية المساندة للسلطة المحلية في مجال مكافحة الأوبئة وتوفير الجوانب الفنية لأقسام الطوارئ في العديد من مستشفيات المحافظة .



وأكد أهمية التنسيق بين المنظمة والسلطة المحلية وبما يمكنها من الحصول على التسهيلات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه وتقديم خدمات حقيقة يلمسها المجتمع المحلي .



وأكد محافظ إب استعداد قيادة المحافظة التعاون مع جميع المنظمات الدولية والإنسانية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير عملها بما يضمن استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة .

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