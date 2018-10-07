محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية صنعاء - سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بصنعاء اليوم ، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطاف موساني .



ناقش اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها اليمن بصورة عامة ومحافظة الحديدة بشكل خاص جراء تصعيد العدوان على الساحل الغربي .



وفي اللقاء تطرق وزير الصحة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى.. مثمنا مساندة منظمة الصحة العالمية لجهود الوزارة في هذا الإتجاه .



وأعرب عن الأمل في زيادة التعاون بين الوزارة والمنظمة لتوسيع مجالات الدعم للقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة.



بدوره استعرض ممثل الصحة العالمية في اليمن المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة حاليا خاصة ما يتعلق بمكافحة الكوليرا في محافظتي الحديدة وإب.



وأشار إلى البرامج التي سيتم تنفيذها قريبا في هذا الجانب .

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ