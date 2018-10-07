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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:53:36م
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قبائل بني الجلبي في المحويت تندد بحرب التجويع الدولية علی الشعب اليمني
[07/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:

نظمت قبائل بني الجلبي في مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني.


وفي الوقفة التي شارك فيها مشائخ ووجهاء المديرية ألقيت كلمات استعرضت أهداف العدوان التي تستهدف عزة وكرامة الشعب اليمني لمحاولة إخضاعه وإركاعه بكل الطرق والوسائل الإجرامية.

وأكدت أن إصرار النظامين السعودي و الإماراتي في حربهما العبثية وحصارهما الظالم لن يحقق أي انتصار لتركيع اليمنيين بل يزيدهم صلابة وشموخ..مطالبين المجتمع الدولي بالعدول عن موقفه وتواطؤه والنظر إلی عواقب الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وأشارت الكلمات إلی أن صمود وثبات اليمنيين ومظلومية قضيتهم ستنسج من خيوط الشمس نوراً يبدد مساعي قوی العدوان ويجعل أحلامها تنهار مهما تمادت وأمعنت في جرائمها ومشروعها الاستعماري.

ودعت قبائل بني الجلبي أبناء الشعب اليمني إلی تعزيز التلاحم ورص الصفوف ومواصلة رفد الجبهات لتطهير البلاد من دنس المحتلين المعتدين.

وجددت تأييدها ودعمها للجيش واللجان الشعبية بالمال والرجال وقوافل المساعدات وتلبية نداء الواجب الوطني للتصدي للعدوان ومخططاته حتی تحقيق النصر.

سبأ
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