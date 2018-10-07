محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يدشن مشروع إنشاء خزان مياه بمستشفى الثورة صنعاء - سبأ:



دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مشروع إنشاء خزان لتجميع المياه المستخدمة في أقسام الغسيل والتحلية في مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة.



واطلع الوزير مطلق ومعه مدير عام مستشفى الثورة العام الدكتور عبداللطيف أبوطالب، على سير استكمال تنفيذ أعمال الترميم في الشوارع الخدمية في مستشفى الثورة بهدف تسهيل نقل المرضى وتنفيذ الخدمات الطبية بأقسام المستشفى.



وأوضح وزير الأشغال أن المشروع الذي ينفذه فرع مؤسسة الطرق والجسور بأمانة العاصمة بتمويل من صندوق صيانة الطرق يهدف إلى إعادة تجميع المياه من أقسام غسيل الكلى والتحلية بهدف استخدامها في أعمال النظافة وري الأشجار المحيطة بالمستشفى.



وأشار إلى أن وزارة الأشغال تنفذ الكثير من التدخلات الطارئة لخدمة القطاع الصحي ومساعدته على أداء دوره في توفير الخدمات الصحية للمرضى في ظل العدوان والحصار.



من جانبه ثمن مدير عام مستشفى الثورة جهود وزارة الأشغال المتمثلة بإنشاء خزان تجميع المياه وصيانة الشوارع الخدمية والمحيطة بالمستشفى.



وأشار إلى أن هذه الأعمال ستسهل العمل في المستشفى وتيسر عملية نقل المرضى والأغراض الصحية بين مختلف الأقسام إلى جانب تحسين أعمال النظافة في المستشفى.



إلى ذلك تفقد وزير الأشغال العامة والطرق ومعه وكيل أول الوزارة المهندس محمد الذاري سير استكمال جسر الضياني في شارع الخمسين المتعثر منذ عام 2014م.



واستمع الوزير من مقاول المشروع والمهندسين إلى شرح عن مستوى الإنجاز في المشروع بحسب المواصفات الفنية.



وكان وزير الأشغال وجه فرع المؤسسة العامة للطرق بأمانة العاصمة بالتدخل والمساعدة في إنجاز بعض المعالجات الفنية في مشروع الجسر.



رافق الوزير مدير فرع المؤسسة العامة للطرق بأمانة العاصمة المهندس عبدالله الرعيني.

سبأ [07/أكتوبر/2018]دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مشروع إنشاء خزان لتجميع المياه المستخدمة في أقسام الغسيل والتحلية في مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة.واطلع الوزير مطلق ومعه مدير عام مستشفى الثورة العام الدكتور عبداللطيف أبوطالب، على سير استكمال تنفيذ أعمال الترميم في الشوارع الخدمية في مستشفى الثورة بهدف تسهيل نقل المرضى وتنفيذ الخدمات الطبية بأقسام المستشفى.وأوضح وزير الأشغال أن المشروع الذي ينفذه فرع مؤسسة الطرق والجسور بأمانة العاصمة بتمويل من صندوق صيانة الطرق يهدف إلى إعادة تجميع المياه من أقسام غسيل الكلى والتحلية بهدف استخدامها في أعمال النظافة وري الأشجار المحيطة بالمستشفى.وأشار إلى أن وزارة الأشغال تنفذ الكثير من التدخلات الطارئة لخدمة القطاع الصحي ومساعدته على أداء دوره في توفير الخدمات الصحية للمرضى في ظل العدوان والحصار.من جانبه ثمن مدير عام مستشفى الثورة جهود وزارة الأشغال المتمثلة بإنشاء خزان تجميع المياه وصيانة الشوارع الخدمية والمحيطة بالمستشفى.وأشار إلى أن هذه الأعمال ستسهل العمل في المستشفى وتيسر عملية نقل المرضى والأغراض الصحية بين مختلف الأقسام إلى جانب تحسين أعمال النظافة في المستشفى.إلى ذلك تفقد وزير الأشغال العامة والطرق ومعه وكيل أول الوزارة المهندس محمد الذاري سير استكمال جسر الضياني في شارع الخمسين المتعثر منذ عام 2014م.واستمع الوزير من مقاول المشروع والمهندسين إلى شرح عن مستوى الإنجاز في المشروع بحسب المواصفات الفنية.وكان وزير الأشغال وجه فرع المؤسسة العامة للطرق بأمانة العاصمة بالتدخل والمساعدة في إنجاز بعض المعالجات الفنية في مشروع الجسر.رافق الوزير مدير فرع المؤسسة العامة للطرق بأمانة العاصمة المهندس عبدالله الرعيني.سبأ