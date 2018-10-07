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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:53:36م
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  رياضة
أرسنال يثور بالشوط الثاني ليفوز 5-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم
[07/أكتوبر/2018]
فولهام -  سبأ:

سجل الفرنسي الكسندر لاكازيت ثنائية وأحرز آرون رامسي هدفا مذهلا بضربة كعب كما أضاف بيير-ايمريك أوباميانج هدفين ليفوز أرسنال 5-1 على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.


وكان فولهام ندا عنيدا لضيفه خلال الشوط الأول وبعد تقدم لاكازيت أدرك أندريه شورله التعادل قبل انتهاء الشوط.

لكن أرسنال ثار في الشوط الثاني وعاد لاكازيت لهز الشباك قبل أن يضيف البديلان رامسي وأوباميانج بقية الأهداف في استغلال لهشاشة دفاع فولهام.

ووضعت الهزيمة فولهام على حافة منطقة الخطر بقبوعه في المركز 17 وهو الأكثر استقبالا للأهداف في المسابقة بفارق 4 أهداف عن أقرب منافس.

وارتقى أرسنال للمركز الثالث متقدما على توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف كما يتقدم مؤقتا على تشيلسي الذي يواجه ساوثامبتون في وقت لاحق اليوم.

سبأ
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