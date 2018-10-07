مناقشة اوضاع السجون وسبل تعزيز اداء اجهزة العدالة في البيضاء

البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، ورئيس محكمة استئناف البيضاء القاضي عبدالرحمن جحاف، اوضاع السجون وطبيعة قضايا السجناء وسبل تعزيز إداء اجهزة العدالة في المحافظة.





واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالسلام السريحي جوانب العمل المشترك للاجهزة القضائية والأمنية والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر على بلادنا.





وتطرق الاجتماع بحضور مساعد مدير امن المحافظة العقيد غالب طواق إلى الآليات الكفيلة بتسريع البت بالقضايا التي على ذمتها سجناء والافراج عن السجناء المعسرين .





واكد الاجتماع اهمية تعزيز التنسيق ما بين الأجهزة القضائية والامنية لترتيب عملية نقل السجناء إلى مقار المحاكم والنيابات لحضور جلسات المحاكمة والتحقيق، واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالسجناء الموقوفين لدى الجهات الأمنية .





وفي الاجتماع اكد محافظ البيضاء، التزام السلطة التنفيذية والجهاز الامني بالمحافظة بتنفيذ الاوامر القضائية والتقيد بالاجراءات القانونية.. منوها بالجهود القضائية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة بالمحافظة.





واشار إلى حرص قيادة المحافظة على دعم ومساندة تلك الجهود وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل المحاكم والنيابات وبما يمكنها من القيام بدورها في البت في القضايا العالقة بين المواطنين وبما يخدم سير العدالة بالمجتمع المحلي .

[07/أكتوبر/2018]سبأ