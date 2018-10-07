محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمول خمسة مشاريع تنموية بذمار ذمار - سبأ:

وقع بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (الجي أي زد) اليوم بذمار عقود تنفيذ خمسة مشاريع تنموية في مديريات وصاب السافل ووصاب العالي وعتمة بتمويل من الوكالة عبر مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام.



وخلال التوقيع بين السلطة المحلية بالمديريات وممثلي المشروع، أكد المحافظ المقدشي أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية في مديريات أخرى بما يسهم في خدمة المجتمع وتحفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.



ووجه بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي وقيادة المحافظة للإشراف على تنفيذ المشاريع.. مشيدا بجهود مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز أداء السلطة المحلية.



فيما أشار مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محمد سند القشيبي إلى أن الوكالة ستبدأ تنفيذ خمسة مشاريع في قطاعات التربية والصحة والمياه كمرحلة أولى في مديريات عتمه ووصاب السافل ووصاب العالي.. لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ خلال المرحلة القادمة استهداف مديريات أخرى.



وبين أن المشروع نفذ دورات تدريبية لمهندسي الجهات والمختصين في الجوانب المالية والسلطات المحلية لإنجاح تنفيذ المشاريع.



حضر التوقيع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا ومدير مديرية وصاب العالي مجاهد المصنف ومدير مديرية وصاب السافل فؤاد القديمي.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ